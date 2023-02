Existe mucha opacidad ante la actualización de la Comisión de Búsqueda de Personas

Violeta Sabás Díaz de León, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSGA), advirtió que es de suma importancia la actualizarse la Comisión de Búsqueda de Personas, en la cual sigue sin un nombramiento formal durante la gestión actual.

“Hay mucha opacidad, tiene que revisarse de inmediato el tema. No sabemos qué sucedió, sale el anterior titular y se nombra un despacho, ese despacho no se ha reunido con la sociedad civil, no sabemos cuánto va a durar. Es el tema más urgente que ya se tiene que resolver”, sostuvo Sabas.