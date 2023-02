“No tenemos que ser Amlovers, sino apasionados de un proyecto de nación”: Diputado Juan Luis Jasso

El diputado morenista Juan Luis Jasso Hernández, estalló contra los “amlovers” al asegurar que ha sido minimizado por el propio partido, al no mostrar su preferencia hacia alguno de los tres aspirantes presidenciales de Morena. Señaló que es momento de reforzar el “proyecto de nación” y no a una persona en particular.

“Morena necesita que nos pongamos las pilas y aglutinarnos como una sola fuerza. No tenemos que ser Amlovers, sino apasionados de un proyecto de nación que, con o sin el presidente Andrés Manuel, tiene que continuar”. Juan Luis Jasso // Diputado del Congreso de Aguascalientes

Finalmente, hizo un llamado a su partido a ponerse a trabajar por un proyecto que haga permanecer a este instituto político, pues no se han generado los liderazgos propios de tierra, quedándose en la pasión del 2018.

“Debemos de chambear por un proyecto, no por el presidente y con todo respeto para el presidente, fue un buen presidente, pero en qué año vamos, cuánto le falta. Parece que todavía estamos en el 2018, cuando debimos haber construido un liderazgo de tierra a estas alturas” Diputado Juan Luis Jasso Hernández.

Sigue Leyendo:

Proyectan crecimiento económico del 3.5% para Aguascalientes en 2023

Celebran primera feria del empleo para adultos mayores