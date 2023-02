El milagro del parque Rodolfo Landeros

El parque Rodolfo Landeros tiene un nuevo integrante, se trata de un león que nació de Caramelo y Galileo los leones que fueron rescatados del Santuario Black Jaguar White Tiger con sede en el Ajusco y que fueron traídos a Aguascalientes para su cuidado el pasado 17 de agosto del 2022.

El nacimiento del león fue toda una sorpresa para los médicos veterinarios del parque, ya que no sabían que la leona estaba embarazada cuando la trajeron.

"El pasado 10 de noviembre me habla el encargado del área de felinos y me comenta que hay un león pequeño, fuimos, lo checamos y en realidad sí, era una sola cría, buscamos evidencia si había más crías, no había evidencia, la verdad es que la leona no desarrollo un cuerpo de embarazo para darnos cuenta".

María Montserrat Aranda // médico veterinario del Refugio del parque