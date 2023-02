Secretaría de Seguridad municipal está solicitando el registro de animales exóticos en Aguascalientes

El secretario de seguridad pública del municipio, Antonio Martínez Romo informó que está solicitando a las autoridades pertinentes un reporte de cuántos animales exóticos se encuentran en el municipio capital.

El funcionario municipal indicó que esto podría ayudar a que los elementos no se vieran en la necesidad de activar sus armas de fuego en contra de algún ejemplar.

"Lo que no queremos y lo hago público de esa manera que en algún momento seguridad pública tenga que verse en la necesidad de hacer uso de armas de fuego en un ataque donde tengamos que sacrificar este tipo de ejemplares, que bueno ellos como animales salvajes no tienen tampoco culpa alguna, pero son animales que pues no es factible o no es prudente su deambular en las calles y que bueno por su propia naturaleza pudiesen en todo caso atacar a alguien".

Antonio Martínez Romo//Secretario de seguridad Aguascalientes