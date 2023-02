Se manifiestan para exigir la localización de Enrique y Raúl

Alrededor de 200 personas se manifestaron la noche de este miércoles para exigir la localización de Enrique Esparza Ochoa de 21 años de edad y Raúl Alejandro Barajas Orduñez, de 27, quienes desaparecieron desde el pasado 9 de febrero, en la Zona de Real de Zapopan.

El último contacto que tuvieron los familiares con Raúl fue cuando se dirigió a trabajar a un estudio de grabación, ubicado al interior de un coto en Real de Zapopan.

"Ya en el transcurso de la tarde ya no tuvimos contacto con él, en la mañana nos damos cuenta que no llego a dormir, le comento a mi hijo más chico y él se va a buscarlo sin decirme, llega y se encuentra con una persona ahí que no identifica con él, solamente le dice que en transcurso de la noche entre las 8 y 9 se metieron a asaltar el negocio y se habían llevado a las tres personas que estaban ahí"

Raúl Alberto Barajas// papá de Raúl