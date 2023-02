Tienen miedo de salir a la calle en la noche tras hechos de violencia

Luego del ataque a las cámaras del C5 ocurrido el fin de semana, en el municipio de Rincón de Romos se reforzó la seguridad, sin embargo, los ciudadanos tienen miedo de salir a la calle.

Aseguran que por su propia seguridad han optado por no salir en la noche.

“Estamos diciendo ahorita que ya no salimos en la noche, a las 10, 11 de la noche antes uno andaba como en su casa, pero ya no podemos, por lo mismo que vienen de Zacatecas que a ganar la tierra como dicen y no sale uno por la noche”

Luis // habitante de Rincón.