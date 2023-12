Así fue la presentación de Luis Miguel en Aguascalientes

Luis Miguel se presentó la noche de este sábado en Aguascalientes, en el Estadio Victoria. Desde la 6 de la tarde, los fans comenzaron a llegar para llenar el estadio y disfrutar del concierto que inició a las 9:20 de la noche.

Luis Miguel salió para hacer un recorrido musical por sus grandes éxitos “será que no me amas”, “culpable o no”, “hasta que me olvides”, “por debajo de la mesa”, “un hombre busca una mujer”, entre otras. Además cantó con Mariachi temas como la bikina, la media vuelta”.

Durante el concierto, el sol no dirigió una sola palabra al público, ni hizo mención de Aguascalientes, como ya es su costumbre canto sus éxitos, bailo y deleitó a sus fans con la producción que lo acompañaba.

En algunas canciones su voz se escuchaba distinta y no alcanzaba algunas notas, y en ocasiones dejaba que sus fans corearan sus éxitos. Tanto dentro y fuera del estadio los fans disfrutaron de la presentación del artista que desde el 2018 no se presentaba en Aguascalientes.

