Proyecto de reúso de agua a la deriva, falta aterrizarlo

El proyecto de reúso de agua, presentado por la gobernadora de Aguascalientes, María Teresa Jiménez Esquivel, bajo el titulo de “Incremento de la disponibilidad de agua sustentable de la ciudad de Aguascalientes”, se encuentra a la deriva, pues aún no ha sido aterrizado, asegura el diputado presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en el Congreso del Estado, José de Jesús Altamira Acosta.

En días recientes, el Congreso del Estado de Aguascalientes, aprobó casi por unanimidad (a excepción de algunos legisladores de Morena), una nueva Asociación Público Privada (APP) por más 7 mil millones de pesos, los cuales, según la titular del ejecutivo, serán destinados al proyecto de las Líneas Moradas, que consiste en reúsar el agua tanto para el sector agropecuario como doméstico.

Frente a ello, el diputado José de Jesús Altamira Acosta, aseguró que aún falta por consolidar el proyecto, ya que están pendientes algunas gestiones con Hacienda, CONAGUA, el Consejo de INAGUA, además de la autorización por parte del Cabildo del municipio capital.

“Faltan muchos procedimientos; el tema de ingresarlo a Hacienda, pero antes de Hacienda lo va a rebotar si no se manifiestan las autorizaciones del Cabildo, que no lo ví, porque en el documento no se ve nada si el Cabildo ya lo autorizó. También está el tema del Consejo por parte del INAGUA y el título por parte de la CONAGUA para tener el derecho de la presa para Aguascalientes”.

José de Jesús Altamira Acosta, diputado.