Poner un Nacimiento es agradecimiento hacia Dios: Devota

Desde hace casi 20 años, la señora Magdalena Frausto se ha dedicado exhaustivamente a colocar un Nacimiento que abarca una gran parte de la cochera de su casa, pues es una tradición que le fue enseñada por su madre y espera que las futuras generaciones (sus nietos) también lo hagan.

Hasta hace algunos años instalar su Nacimiento tardaba literalmente un día entero, pero en esta ocasión tardó una semana porque recientemente los médicos le colocaron prótesis en ambas rodillas, entonces el esfuerzo que ahora realizó fue bastante, pero esto no le impidió que, con alegría y devoción hacia Dios, llevara a cabo dicha tradición.

“Para mí (colocar mi Nacimiento) es un agradecimiento que yo le tengo a Dios porque a mí me ha dado mucho y realmente por Él camino porque yo tengo prótesis en mis dos rodillas y mucha gente dice que no cree que tengo prótesis hasta que les enseño mis heridas. Una de las cosas que yo les digo a mis hijos que ahora lo que yo tengo que hacer es agradecerle más todavía a Dios por lo que me ha dado".

Señora Magdalena Frausto.