Belinda se presentó en la Feria de la Guayaba de Calvillo

Belinda no quiso prensa durante su presentación en la Feria de la Guayaba de Calvillo, ni siquiera que se grabaran sus primeras canciones. Previo a su presentación en la Feria de la Guayaba en el municipio de Calvillo, Belinda no ofreció conferencia de prensa y no permitió que se grabara ni siquiera las primeras canciones de su show.

Belinda salió a su presentación con casi media hora de retraso y compartió que esta por salir su nuevo sencillo. La plaza principal de Calvillo en donde se realizó el concierto no lució llena, en la que hizo un recorrido por varias de sus canciones como “sapito”, “egoísta”, “muriendo lento”, “amor a primera vista”, “k- bron”, por mencionar algunas.

El show duró alrededor una hora, en el que los fans portaron cartulinas con mensajes hacia ella y recibió un peluche, mismo que dijo lo guardaría con cariño. Al finalizar, Belinda fue subida a una camioneta blanca para retirarse rápidamente rumbo al aeropuerto.

