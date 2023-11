Padres de familia cierran kínder por mala administración de la directora

La mañana de estos lunes, padres de familia impidieron el acceso a alumnos y maestros al kínder ubicado en el fraccionamiento Moderno en el centro de la ciudad de Aguascalientes por una denuncia en contra de la directora por un tema de malversación de fondos de la mesa directiva y la falta de una maestra de apoyo que se encontraba en el plantel apoyando a un niño con capacidades diferentes.

La madre del pequeño indica que el apoyo que recibía por parte de la maestra es indispensable ya que el menor no es independiente incluso para ir al baño o moverse dentro del plantel y había tenido un avance positivo por el apoyo de la maestra y la quitaron de la institución educativa sin dar ninguna explicación.

Otra de las denuncias que existe en contra de la directora es que no hay transparencia en el uso de los recursos y que los recibos que entrega no tienen ninguna validez, ya que no son oficiales e incluso se denunció que estos recursos pueden estar siendo utilizados para su familia.

Por último, llegó un representante del instituto de educación de Aguascalientes quién le solicitó a las madres de familia que interpusieran la denuncia llevando el formato para que en ese mismo momento se pudiera hacer y empezar a tomar las acciones necesarias para mejorar las condiciones de los niños, incluso se les ofreció a los padres de familia que de manera temporal la directora iba a ser separada del cargo en lo que se llevaban a cabo las investigaciones.

Al final los padres de familia accedieron a abrir el plantel educativo para que los menores pudieran ingresar a tomar sus clases de manera cotidiana con el compromiso hecho con los representantes del Instituto de Educación de Aguascalientes para dar una pronta solución a los problemas que presenta la institución educativa.

