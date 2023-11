Barry I. White hablósobre su estado de salud

Barry Iván White habló que aún se encuentra en terapias luego de que tuviera complicaciones en su estado de salud.

Señaló que las terapias son para sus piernas.

En conferencia de prensa compartió que afortunadamente salió adelante luego de que hace unos meses no sabía si iba a poder cantar.

"Hace unos meses mis compañeros saben que no tenía voz, que no podía hablar, estaba en una situación que no sabía si iba a regresar mi voz o no, perdió 70 por ciento mi oído y 100 por ciento en este oído y entonces estaba en un momento muy fuerte no sabiendo si voy a poder cantar otra vez, pero Dios es grande y aquí estamos con ustedes"