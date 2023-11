Lo más importante no es el cargo, es el encargo”: Arturo Ávila ante elección de candidatos a gubernaturas

El vienes 10 de noviembre, Morena dio a conocer los métodos de las tres encuestas internas que realizaron para la elección de candidatas y candidatos en nueve gubernaturas rumbo a las elecciones de 2024; fueron cinco mujeres y cuatro hombres los ganadores.

Ante esto, el empresario y aspirante a senador por Aguascalientes con Morena, Arturo Ávila, sostuvo que se llevó a cabo un ejercicio democrático a través de las encuestas, donde la gente expresó su voluntad; hizo hincapié en la regla de paridad de género del Instituto Nacional Electoral (INE), que obliga a todos los partidos a registrar a cuando menos cinco mujeres para esos cargos.

“Lo que me gusta mucho es que a pesar de que hubo estados en donde compañeros ganaron, cedieron su espacio a las mujeres y no solamente cedieron, sino que se unieron, algo muy similar en lo que yo hice en 2022, gané las cuatro encuestas y aún así entendimos que lo más importante no es el cargo, es el encargo, es el proyecto, es trabajar por la gente que está aquí”.

Arturo Ávila