Niegan Zócalo a Lupita D' Alessio

Ernesto D'Alessio aseguró que el gobierno de la Ciudad de México le ha negado a Lupita D' Alessio el Zócalo para se despida con un gran concierto gratuito.

"Mi mamá lo que ella quiere su anhelo, el rumor del Zócalo surgió porque eso lo propuso mi mamá, porque mi mamá lo quiere darle al público un concierto gratuito, ella quiere el Zócalo no porque sea el Zócalo un lugar histórico y bello que tenemos en la Ciudad de México, ella quiere el Zócalo porque quiere que la vaya a ver la gente que no puede pagar un boleto, por eso ella quiere el Zócalo, pero eso el gobierno no lo entiende, ellos prefieren llevar otras cosas, hasta ahí, pero ella quiere estar ahí porque ella quiere que vaya el público que no tiene dinero para pagar un boleto a un gobierno que dice que hay que ayudar a esa gente, es contradictorio y es absurdo, claro que se ha acercado y la respuesta ha sido no, no a Lupita D'Alessio en el Zócalo, esa es la verdad y tampoco Bellas Artes, no dan ninguna razón, pero con ellos o sin ellos vamos hacer un evento brutal, cuenten con ello, no los ocupamos, nunca los hemos ocupado, no se, Bellas Artes van a decir que Lupita D' Alessio no cumplen los requisitos por Dios, es la mejor intérprete no de México, de América Latina, lo quiere hacer gratis para ellos"

Ernesto D'Alessio // cantante