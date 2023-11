Confirmados 26 casos de influenza en lo que va de la temporada de frío: ISSEA

Desde el comienzo de la temprana de frío, correspondiente a la semana epidemióloga número 40 que corre a partir del 1 de octubre, se han confirmado 26 casos de influenza, informó la doctora Marie Salas Valenzuela, directora de Inteligencia en Salud del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA).

“Desde el 1 de octubre que es la semana 40 hasta la semana 44 que concluyó el sábado 28 de octubre se han presentado un total de 26 casos positivos en esas 4 semanas; correspondiente nada más a la semana pasada sólo se tuvo 6 casos, y de esos 3 requirieron hospitalización y no se ha presentado ninguna defunción”.

No obstante, en lo que va del año, el ISSEA ha registrado un total de 198 casos de influenza, predominando en grupos de entre 25 a 40 años de edad, mientras que en 2022 se contabilizaron 876 en grupos de 25 a 29 años de edad.

La doctora comentó que a partir del 1 de octubre, el ISSEA arrancó con la “Campaña de Vacunación Anti-Influenza”, priorizando la aplicación en adultos mayores, niños, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas, tales como como asma, enfermedades del corazón, diabetes, obesidad mórbida, cáncer, VIH, entre otras.

“Si las personas, sobre todo los grupos vulnerables, no se aplican la vacuna, aumentará el riesgo. Si no tenemos las medidas de prevención adecuadas para evitar contagios, sabiendo que estamos portando una infección respiratoria aguda y que no sabemos cuál es la causa, podemos contagiar a otras personas”.