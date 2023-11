Se escapan cinco menores de Casa Migrante que estaban bajo el resguardo del DIF Estatal

Cuatro menores de edad que se encontraban bajo el resguardo del DIF Estatal escaparon de la Casa Migrante, por lo que se emitió una alerta Amber.

Durante la madrugada las autoridades estuvieron trabajando para poder localizarlas

El Fiscal del Estado consideró que se debe reforzar la vigilancia dado que no es la primera vez que menores de edad se les escapan al DIF Estatal de casas de resguardo,

“Seguramente la vigilancia, yo creo que cuando hay escapes lo que primero falla es la vigilancia, habrá que recomendar no sé si es una empresa privada quien esté cuidando las casas”

El fiscal del Estado indicó que dependiendo de la información que las menores les proporcionen se podrá abrir una carpeta de investigación por la responsabilidad. Cabe destacar que apenas en septiembre se escaparon 15 menores de la Casa de Dios también del DIF Estatal, todas fueron encontradas, quienes denunciaron malos tratos además de que eran enviadas a anexos para ser resguardadas, por ello hay una investigación al respecto.

“Nosotros recabamos esa información, nosotros fuimos quienes una vez que se fueron logrando recuperar o ubicar a las menores les tomamos sus entrevistas para saber la versión y evidentemente saber esto de la cadena de mando y saber la responsabilidad que tienen las personas que están al cuidado de las menores y si algunas nos refirieron comida no de su agrado o que los ponían hacer actividades que ellos no querían y algunos malos tratos con ellos, pero evidentemente esto no es una justificación para que los menores que están sujetos por alguna problemática familiar en el sistema DIF tengan ahora si que escapando”