Congreso del Estado tendrá hasta el 31 de diciembre para aprobar Paquete Económico 2024

El diputado Jaime González de León, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, dio a conocer que el Poder Legislativo tendrá hasta el 31 de diciembre del presente año para aprobar el Paquete Económico 2024, que contempla más de 35 mil millones de pesos.

Legalmente, los congresistas tienen hasta el 31 de diciembre para aprobarlo, no obstante, el legislador sostuvo que se planea votarlo antes del 20 de diciembre. En cuanto a los dictámenes presentados en la Comisión de Vigilancia, incluyendo la Ley de Ingresos de los once municipios, se analizarán todo el mes de noviembre “Tenemos hasta el 31 de diciembre para subirlo al Pleno, pero la idea es que a más tardar el día 20 de diciembre esté subido al Pleno. La idea es que en Comisión de Vigilancia sea durante todo el mes de noviembre”. Jaime González de León, Diputado.

Consideró que el tema de la Ley de Ingresos de los once municipios no tendrá mayor problema, puesto que es el último año de las administraciones municipales y generalmente es muy inercial, es decir, no hay muchas modificaciones. Sin embargo, aseguró que se estarán cuidando algunos puntos como las políticas de descuentos y los topes del predial.

