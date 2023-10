Comuneros de San José de Gracia tienen en el descuido el Cristo Roto y no son transparentes con sus ingresos

Ante la queja de integrantes de comuneros del Cristo Roto de la falta de apoyo del municipio de San José de Gracia en esta temporada de sequía es el propio edil municipal el que aclara que son ellos quienes no los dejan entrar a ayudar y que incluso existen malos manejos por parte de la cooperativa en los recursos.

"Es una cooperativa que son los comuneros ahí no nos han dejado entrar a nosotros como municipio, nosotros les prestamos los servicios pues todos los servicios ellos no han pagado sus contribuciones lo que son licencias y todo eso y pues no sé, están molestos de hecho es más si a nosotros nos sacan al clero también deben de contratar un padre para que vaya a dar misas"

Luis Manuel Reyes // Alcalde San José de Gracia