ISSEA en alerta de enfermedades que aquejan a los migrantes

Si bien, en Aguascalientes no se han presentado casos de enfermedades importadas por los migrantes, tales como paludismo o cólera, el personal del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) se mantiene en alerta.

Marie Salas Valenzuela, Directora de Inteligencia en Salud del ISSEA, comenta que han mantenido constante comunicación con las instituciones de salud de todos los estados, puesto que en Oaxaca ya han identificado 5 casos de paludismo.

“De Venezuela lo que se ha detectado principalmente a lo largo del tránsito por el país, han identificado en Oaxaca alrededor de 4 a 5 casos de paludismo y que no han aceptado recibir el tratamiento porque es supervisado y les implicaría quedarse en la zona ora recibir el tratamiento”

En la entidad, miles de migrantes han sido apoyados por la propia ciudadanía, ofreciéndoles agua, alimento y vestimenta, incluso permitirles asearse en sus hogares. En este sentido, el ISSEA recomienda el uso de cubrebocas y desinfección de los baños para evitar este tipo de enfermedades.

“Al permitirles el ingreso a nuestros domicilios, no decimos que no lo hagan o que no se les preste la ayuda, sino hay que ser conscientes de que pueden ser personas portando enfermedades, entonces sí el uso de cubrebocas, si permitimos el uso de nuestros baños se tiene que realizar la desinfección correcta después de que se han retirado”.