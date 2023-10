Hasta el 80 por ciento de turistas no podrán viajar a Medio Oriente por guerra en Israel

Una de las tantas consecuencias que ha traído la guerra en Israel es la cancelación de vuelos hacia aquel país o a lugares cercanos, por lo que asegura Javier Jiménez, director de Global Travents, que una gran cantidad de personas no podrá viajar por esta situación y por ende, también afecta a las diversas agencias de viajes.

"Sí, sí afecta por la incertidumbre. Todo lo que es Medio Oriente es un destino que estaba en un auge muy grande, se estaba vendiendo muy bien en Turquía, Egipto, Grecia, Dubai y en base a esto muchos tomaron la decisión de mejor parar su viaje internacional... Un 70 por ciento u 80 que no va a viajar por esta situación de la guerra".

En dicha agencia de viajes tienen un grupo de 40 personas que en diciembre viajarían hacia Medio Oriente, pero tanto el director como los turistas están a la expectativa de lo que vaya a suceder en próximos días o semanas.

"Nosotros tenemos intermediarios, no compramos directamente el vuelo con la aerolínea... Hablando con ellos, ellos nos van a dar la solución, me dicen que ahorita a nosotros no nos pueden dar realmente una solución porque todo va cambiando muy rápidamente y les están dando prioridad a los pasajeros que van saliendo próximamente, la próxima semana, los próximos 15 días".

Javier Jiménez, director de Global Travents