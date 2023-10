El 50% de las desapariciones no se reportan, asegura diputado

El presidente de la Comisión de Búsqueda de Personas en el Congreso del Estado, el diputado Fernando Marmolejo, estimó que el 50% de las personas desaparecidas en Aguascalientes no son reportadas ante las autoridades debido a distintos factores: miedo, represalias o los vínculos que tenían antes de desaparecer.

“Yo considero que el 50% de las desapariciones no se reportan, si no es que hasta un poco más a nivel estado. Hay algunas personas que por sus vínculos o por sus relaciones con algunas actividades, desaparecen y no los reportan”.

Diputado Fernando Marmolejo