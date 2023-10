Más de 200 mil dosis contra la Influenza se aplicarán en Aguascalientes

Hoy comenzó la jornada de vacunación contra la influenza a nivel nacional y en los diferentes hospitales del Seguro Social, por lo que en nuestro estado llegaron más de 200 mil dosis que se estarán aplicando durante la temporada invernal.

La doctora Leticia Barrios Santiago, coordinadora auxiliar médico de Salud Pública, de la delegación estatal del IMSS explica que, hasta antes de terminar el año, se espera que el 95 por ciento de la población ya esté vacunada, de lo contrario continuarán con las inoculaciones hasta el mes de marzo.

Las vacunas que anteriormente se aplicaban contenían tres tipos de virus, pero en esta ocasión se reforzaron para que las personas estén protegidas contra las diferentes variantes o mutaciones de la Influenza.

La cantidad de dosis otorgadas a las delegaciones dependen del número de derechohabientes que existan, pero los hospitales también cuentan con vacunas extras para los que no sean beneficiarios del IMSS.

"Las vacunas en México y en el IMSS, son vacunas gratuitas que pueden abarcar un determinado número de no derechohabientes, la gran mayoría de las personas no derechohabientes acuden a otras instituciones que conforman también el Sector Salud, pero de ninguna manera limitamos el no poner".

Doctora Leticia Barrios Santiago, coordinadora auxiliar médico de Salud