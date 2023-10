Beneficia hasta 90 por ciento en ventas a comerciantes por Festival de Calaveras en zona centro

El próximo sábado 28 de octubre inicia el Festival de Calaveras, cuyas actividades se realizarán en la Isla San Marcos, así como unas tantas en la zona centro de la ciudad y esto es bastante benéfico para los comerciantes, pues hacen su "agosto" por la gran cantidad de personas que se dan cita y adquieren sus productos.

La señora Margarita tiene un puesto de chaskas, en el andador Juárez y explica que, gracias a este tipo de eventos, a nuestro estado llegan personas de otros estados y de diferentes países, y esto tiene un lado positivo en la derrama económica.

Otro comerciante menciona que el aumento en las ganancias es poca cuando hay este tipo de eventos, pero de igual forma se muestra beneficiado.

"Por lo regular toda esta clase de eventos nos trae un poquito, no mucho, pero sí un poquito más de venta. Hay ocasiones de que se vende un poquito más y hay otros eventos que no, porque no reditúa ningún beneficio como comerciantes".

Jesús Rey Rodríguez, comerciante