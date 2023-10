Xóchitl Gálvez es víctima de violencia política por parte de AMLO: Vázquez Mota

Todos los días y durante “La Mañanera” del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ejerce violencia política de género por parte del Mandatario hacia la coordinadora del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Sin embargo, esto no es lo único, pues al menos en redes sociales también ha sido atacada, así lo da a conocer Josefina Vázquez Mota, senadora panista.

Vázquez Mota asegura que, si Xóchitl Gálvez llega a la Presidencia de la República, su gobierno estaría basado en el respeto y en la inclusión.

“El compromiso de ella es que va a construir un gobierno basado en la conciliación, en el amor, en la inclusión y no en el odio, ya no queremos más odio en nuestro país, ya no queremos más violencia”.

Josefina Vázquez Mota, senadora panista.