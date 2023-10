Asegura la regidora Ale Peña que hay retraso en los exámenes de Control y Confianza

Los elementos de la policía municipal de Aguascalientes se han visto afectados con la realización de los exámenes de Control y Confianza, pues se venció la cup, de dicha documentación que la lleva a cabo el C3 que, por cierto, el Gobierno del estado está a cargo de ello.

"Tenemos al menos en el municipio de Aguascalientes un retraso de cerca de un año de evaluación de muchos de nuestros policías que se les vencieron el C3, el C3 depende del Gobierno del estado, no es por parte del municipio. Entonces, el Ayuntamiento de Aguascalientes también tiene un retraso en la evaluación de sus propios policías".

Tambi��n explica cuáles podrían ser las consecuencias para los elementos en caso de no aprobar los exámenes de Control y Confianza.

"Se tendría que dar de baja al elemento que no pasa un Control de Confianza o que no acude a su cita, en este caso no hay cita. Entonces, están postergados, se está dando un plazo para poder equilibrar y poder darle atención a todos nuestros policías".

Regidora Alejandra Peña