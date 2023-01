De mal gusto espectacular con figura de la jefa de gobierno dice Obispo de Aguascalientes

El obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza, mencionó que le parece de muy mal gusto los espectaculares que aparecieron en Aguascalientes con la figura de Claudia Sheinbaum, ya que de fondo utilizan la catedral en la parte de la figura qué forma el perfil de la jefa de gobierno de la Ciudad de México.

Indicó que en este tipo de cuestiones serían los católicos los que tendrían también que externar su opinión ya que no solo es un tema de los sacerdotes o del obispo. Mencionó que él no se siente ofendido ya que no fue la iglesia Católica quien mandó colocar dichos espectaculares.

Precisó que es importante que se respeten las leyes y los símbolos ya que no se deben mezclar las cosas y hizo un llamado a que los políticos centren sus preocupaciones en las verdades necesidades de las personas para mejorar la situación y la vida de aquellos para los que gobiernan.

