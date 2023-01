Cómo corregir tu rostro sin morir en el intento

Todas hemos visto fotografías de influencers de maquillaje en las que el uso de “contouring” o contorno es lo principal y hasta parece cosa de magia, casi todas nos hemos sorprendido por ver el resultado de usarlo en la nariz haciendo que ésta parezca pequeña y respingada, pero al intentar hacerlo seguramente no conseguimos los mismos resultados. También no sabemos que tanto producto usar y en qué parte específicamente aplicarlo, pues bien, para empezar, lo primero que debes de saber es que éste se debe de aplicar según tu tipo de rostro y no debemos de olvidar que su principal función es hacer que los rasgos se vean mucho más definidos.

Así que lo primero que debemos de hacer es identificar qué tipo de rostro tenemos, para ello te dejo esta imagen como apoyo

Correcciones.

Tal vez creas que estas correcciones son muy elaboradas, que quitan mucho tiempo o simplemente piensan que es necesario maquillarse a lo “Kardashian” y que se verán como si llevaran una máscara en el rostro. Sin embargo, aquí vamos a desmentirlo, demostrar y aclarar que siguiendo unos sencillos pasos se puede crear una gran diferencia. Es importante que sepas que solo debes de utilizar la cantidad de producto suficiente y que por contradictorio que esto suene, el contorno debe verse de lo más natural posible, ya que si abusamos de esta técnica es muy probable que terminemos con un maquillaje tipo “drag queen”, para ello debemos de contar con las herramientas necesarias que son una brocha para contorno y/o un beauty blender (esponja). Debemos tomar en cuenta que el rostro debe de verse armonioso y que aquí si aplica la regla de “menos es más”.

La técnica más natural para realizar correcciones en el rostro es conocida como “Técnica del claro-oscuro”. Esta consiste en crear puntos de luz pudiendo así resaltar nuestros puntos fuertes y crear puntos de sombras para corregir las zonas que no armonicen el conjunto del rostro. Es importante tener en cuenta que esta técnica variará dependiendo del tipo rostro.

Para crear los puntos de luz y destacar nuestros mejores rasgos debes de utilizar un corrector claro o beige, o si así lo prefieres una paleta de contouring. Sin embargo, para crear los puntos de sombra y hundir las zonas que queremos disimular podremos utilizar una base de maquillaje más oscura, un corrector oscuro o una paleta de contouring. En las tiendas de cosméticos puedes encontrar infinidad de marcas que manejan su propia paleta de contornos y correctores, una de mis favoritas es la que maneja “Beauty creations” ya que tiene varios tonos en una sola paleta, además de que maneja los tres tipos de contorno (en polvo, cremoso y high ligth).

Para ésta técnica se utiliza:

Corrector claro: 1 o 2 tonos más claro que el tono de la piel, el efecto que da el tono claro es ampliar el área, haciendo que se vea más grande o más hacia al frente. Te recomiendo ampliamente los correctores de Bissú, son lo suficientemente cremositos para darnos ese efecto que buscamos.

Corrector oscuro: (Contorno) 2 o 3 tonos más oscuros que el tono de maquillaje, lo que hará es hacer efecto de recorte o disminución y profundidad. (Para sesión fotográfica o tv se puede subir hasta 4 tonos). Igual, te recomiendo el corrector de Bissú, recuerda utilizar poco producto y ser muy cuidadosa al difuminar, para eso deberás de utilizar una brocha o una esponja blender a “toquesitos” y de manera uniforme.

Es necesario hacer hincapié en que solo se debe aplicar la cantidad necesaria, debes de ser muy sutil al momento de difuminar, con la práctica te aseguro que lo lograrás, puedes empezar con correcciones pequeñas y así ir poco a poco perfeccionando tu propia técnica.

Por último, no olvides que el maquillaje es un accesorio que nos ayuda a realzar nuestra belleza.

895 kilos de pirotecnia fueron decomisados en el Operativo Cometa.

Es detenida por el fraude de la compra de una camioneta