La maestra Diana Laura Castillo Hurtado, de tan solo 24 años de edad, desapareció junto con su amigo Alejandro de Jesús Rodríguez de 27 años, el pasado 6 de enero en Villa Garcia, Zacatecas, ambos salieron a dar una vuelta en el carro de Diana alrededor de las 8:40 de la noche.

“Hoy una maestra no está dando clases, hoy esta maestra, no está detrás de un escritorio, sus alumnos no saben dónde está” Hermana de Diana

Diana no regreso a casa ni tampoco su amigo, sus familiares comenzaron a buscarlos y lo único que se ha encontrado es la cartera de la joven en la comunidad de San Ignacio, ubicada a 10 minutos de Villa Garcia, la cual estaba intacta.

“Estuvimos platicando tonterías y comiendo papas preparadas, un duro, cuando sale mi hermana del local, que ella ya se va a dar la vuelta en el carro con su amigo, dice ya me voy, me dice al ratito, nos vemos para partir la rosca de reyes, le dije si, al ratito nos vemos .. A partir de ahí fue todo lo que supe de mi hermana no la vuelvo a ver” Hermana de Diana

El carro focus, color amarillo, modelo 2012, en el que iban, tampoco se ha localizado. La situación en Villa García es complicada dado que no hay policías, el último que quedaba fue abatido.

“Ya son muchos días y no sabemos nada, nadie nos busca, nadie nos habla, empiezan a correr los rumores y se empieza a escuchar en las calles que alguien ve que se los llevan, no sabemos quién , no sabemos cuándo, dónde, no sabemos por qué” Hermana de Diana

