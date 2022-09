Su música trasciende más allá de las paredes del Cereso El Llano

Al interior del Cereso El Llano, Iván Ernesto de 41 años de edad descubrió la pasión por la música y su talento para componer.

"Ya empecé yo a estudiar música, empecé a hacer algo más serio, algo que fuera más en forma, cuando me traen al Cereso nomás aquí había un coro de iglesia y un compañero de ellos me escucho cantar y me dijo que te parece si hacemos unas serenatas para la familia por teléfono, a la gente le gustó tanto que hasta la fecha eso se ha convertido en un sustento para mi , cuando están tristes , felices o un cumpleaños".

Iván tiene 13 años recluido en esta cárcel por el delito de trata de personas, aquí aprendió en el taller de música a tocar varios instrumentos que lo llevaron conformar el grupo Alternativa Cero.

Su talento lo llevo a componer el himno del Necaxa.

Además ,compuso una canción para una reconocida artista en Estados Unidos , lo que lo ayudo a tener un poco de recurso para poder subir su música a plataformas y tener más instrumentos.

Su madre es su manager, quien desde el exterior se encarga de compartir su música, subirla a plataformas digitales con su nombre artístico Eivanlan.

Iván compuso una canción que le gustaría fuera la voz de Ana Barbara quien la interpretará.

Iván muy pronto saldrá de prisión, en un año 11 meses, aquí aprendió a valorar la vida por lo que no se arrepiente de haber terminado en la cárcel.

"Yo no me arrepiento de haber caído aquí, y si me pusieran en la vida caer o no caer yo diría tengo que caer porque gracias a eso aprendí a valorar a mi familia, aprendí a valorar la vida, a ser mejor persona y aprendí a conocer a las personas más profundamente y aprendí lo que era mi pasión que era la música y cantar"

Eivanlan // persona privada de su libertad