Desaparece madre e hija afuera del CRIT Aguascalientes

El pasado 27 de septiembre, el señor Ricardo, de oficio taxista, llevó a su esposa Deniss Jaqueline Covarrubias Santos y a su hija Mia Victoria Inchauregui Covarrubias, de dos años al CRIT Aguascalientes porque la menor tenía cita, ya que padece de varias enfermedades, pero desde ese día perdió el contacto con ellas.

"El día martes 27, tenía cita en el Hospital Hidalgo, pero antes de eso tenía otra cita en el CRIT, lo cual yo la dejé y posteriormente, ella me iba a hablar para pasar a recogerla y llevarla a su estudio de la niña en el Hidalgo, lo cual no pasó. Le empecé a marcar yo y mandaba directamente al buzón y hasta la fecha no sé nada"

Explica que ese mismo día acudió ante la Fiscalía General del estado de Aguascalientes para presentar la denuncia y también solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, pero hasta la fecha no ha tenido una respuesta sobre su paradero.

Ricardo, con los ojos llorosos, desesperado y con voz entrecortada, expresa lo siguiente:



"Si realmente está bien, que me lo haga saber, aquí el motivo por el cual yo estoy haciendo esto es porque las amo, las extraño. Son mi motor, son mi razón de vida, son todo. La niña no se diga, ella mi mayor razón. Si me estás escuchando, Deniss, si me estás viendo, o si alguien sabe algo, pues comuníquense al número al cual les he estado volanteando, de antemano pues es eso. Las extraño".