Conoce los daños que provoca la decoloración

Todas las mujeres alguna vez en nuestra vida hemos deseado hacernos un cambio radical en nuestro cabello, pero por miedo no lo hemos hecho. Te voy a explicar sobre los mitos y realidades que hay alrededor de una decoloración.



¿Qué es el decolorante y cómo funciona exactamente?



El decolorante es un producto que permite eliminar los pigmentos naturales y artificiales del cabello mediante de solución alcalina. Los decolorantes de mezclan con un oxidante (también conocido como peróxido) que abren la escama de la cutícula, entran hasta la corteza y transforman la melanina en oximelanina, o sea en un pigmento incoloro. Esto quiere decir que a mayor tiempo de exposición o reposo, será mayor el nivel de aclarado.



Ahora bien, lo primero que debes de tomar en cuenta antes de someter a tu cabello a este proceso químico tan agresivo, es una valoración con un experto capilar, en esta valoración se toma en cuenta si es que el cabello y el cuero cabelludo están en condiciones óptimas para realizar el procedimiento, debemos creer cuando nos digan que no, ser realistas y aceptar que los procedimientos de este tipo requieren de tiempo y no sólo de horas. Si no acudes con un verdadero experto te expones a daños muy severos en tu cabello.



El uso muy constante de decolorante es causante de que el cabello se debilite, se adelgace y se quiebre, ya que el uso de químicos abrasivos hacen que el cuero cabelludo pierda fuerza. Por esta razón es recomendable usar ampolletas capilares con suplementos como la biotina y vitamina E que aporten nutrientes.



También ocasiona la pérdida de brillo natural, con el paso de los días de que te hayas sometido a este procedimiento notarás que tu cabello comienza a verse seco, esto ocurre porque el cabello se vuelve más frágil y se ha sometido a muchos químicos, lo que se recomienda en este caso es el uso de aceites naturales como el aceite de argán, oliva y coco.



El cabello se enreda fácilmente, pues por su fragilidad y resequedad es muy común que esto pase. Para evitarlo debes de utilizar cremas hidratantes para peinar.



Es cierto que todo estos problemitas pueden causar, pero como leíste hay manera de contrarrestar el daño, pero, también es muy cierto que acudiendo con un profesional, un verdadero profesional, el daño será mucho menor, pues él sabrá siempre que será mejor para ti y tu cabello.

