Más de mil 500 “infracciones” por no utilizar el nuevo libramiento carretero: Policía vial

Aunque no existe como tal una Ley en la que se pueda sancionar a los conductores por no utilizar el nuevo libramiento carretero, el Comisario Arturo Martínez Morales, Coordinador Operativo de la Policía Vial, informó que actualmente van más de mil 500 conductores “infraccionados” pues aún se ven varios camiones de carga pesada transitar por tercer anillo y algunas otras vialidades al no contar con los permisos correspondientes y circular fuera de horario.

Del mismo modo, comentó que más del 80% del transporte pesado ya transita por el nuevo libramiento, lo que quiere decir que un 18% continúa circulando por tercer anillo y otras vialidades al venir a dejar distintos tipos de mercancía para el consumo de la población.

