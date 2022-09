Escuela secundaria y unidad deportiva de Tolimán las más afectadas tras sismo

El municipio de Tolimán, Jalisco, fue uno de los que presentó más daños por el sismo registrado el 19 de septiembre con epicentro en Coalcoman, Michoacán. En Tolimán, la Escuela Secundaria General N.31 "Juan José Arreola Zuñiga" ubicada en Prolongación Francisco I Madero fue la más afectada con el temblor.

En la Unidad Deportiva colapsó la marquesina de la fachada. Algunas casas y comercios presentan cuarteaduras, siendo la casa ubicada en la calle Juárez número 17 la que presenta más daños visibles. Los vecinos comentaron su sensación cuando ocurrió el movimiento telúrico.

"Empezamos a sentir el movimiento al principio fue leve pensamos pasa rápido pero no se vino fuertísimo y no hubo más que salir y afuera veníamos como se movían las camionetas, cómo se venían los tinacos de casas de enfrente, pero fuertísimo tanto que pensábamos que no se iba a terminar el movimiento. Yo tengo aquí en este pueblo más de 40 años y ya me han tocado varios temblores pero como el de ayer ninguno "

Javier Fonseca // vecino de Tolimán