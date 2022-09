Elimina las manchas de maquillaje de tu ropa

El maquillaje es nuestro mejor amigo y aliado para vernos siempre hermosas, pero seguro que te ha pasado al maquillarte que tu ropa se manche y esas machas son muy difíciles de eliminar, justo eso me paso en el trabajo y como todas, cometí el error de limpiar de inmediato con una toallita húmeda, y pues claro que no se le quitó. Por eso, decidí hoy escribir acerca del tema.

Par empezar leyendo comprendí que las manchas de labial son distintas a las del maquillaje, por su consistencia y por lo tanto deben de limpiarse con diferentes técnicas o productos. Existen varios “trucos” que van desde el uso de desmaquillante, hasta espuma para afeitar, pues te los dejaré aquí para tomar en cuenta y la próxima vez que te ocurra sepas como actuar. Lo importante es actuar de inmediato, esto ayudara a eliminar la mancha con mayor facilidad.

Desmaquillante: podrás utilizar un poco de desmaquillante siempre y cuando no sea aceitoso al 100%, ya que resulta contraproducente hacerlo. Debes usarlo aplicando con un algodón y a toquecitos, trata de no fregar o tallar fuerte, hazlo con movimientos circulares. Este lo puedes usar con manchas de labial, los labiales actualmente son de alta duración que contienen cera y aceite y el desmaquillante es una buena opción.

Jabón para trastes: como sabemos el maquillaje contiene aceites y un producto “arranca grasa” es muy útil, debes de aplicar directamente en la mancha y aplicar con movimientos circulares sin tallar bruscamente, ya que si lo haces es posible maltratar la prenda. Este truco es útil para manchas de labial y de maquillaje líquido.

Espuma para afeitar: la espuma para afeitar tiene muchos usos alternativos en la limpieza del hogar, como eliminador de manchas de óxido, de grasa para limpiar cristales, etc. Tiene una gran capacidad de quita grasa y por lo tanto sirve para eliminar las manchas de maquillaje, sin duda es un truco bastante creativo y que en lo particular no había escuchado, también difícil de aplicar ya que si lo que buscamos es la inmediatez y, si no tienes en casa podría resultar un problema ir a comparar para poder hacerlo, pero si es que la tienes en casa pues tienes y puedes intentarlo. Solo debes de aplicarla directamente en la zona afectada y dejarla actuar durante 15 min, después lava la prenda de manera normal.

Agua oxigenada: todas debemos de tener en nuestro botiquín de primeros auxilios un frasco de agua oxigenada. Ésta también aporta muchos beneficios en la limpieza, y en lo que a este tema nos atañe es una excelente opción, solo debes aplicar unas gotas directamente y frotar con un cepillo dental, lavar como de costumbre. El agua oxigenada, también es un excelente aliado para eliminar machas de sangre, te lo dejo también como consejo.

Bicarbonato y Vinagre blanco. Es una excelente combinación para blanquear la ropa y si eso hace hasta con la ropa más sucia, pues nos garantiza ser eficaz en eliminar las manchas de todo tipo de maquillaje, solo debes de tallar directamente y si es posible déjala remojando por unas horas (con agua, obviamente) y lava como de costumbre.

Jabón Zote: a mi parecer, el mejor truco de todos. Siempre hay que recurrir a los secretos de las abuelitas, de verdad la sabiduría de ellas en estos temas es como magia. El uso de este jabón tiene innumerables beneficios y para este tema no es la excepción, debes mojar la prenda en el área afectada y con un cepillo de dientes aplicar el jabón y tallar con este, ¡ojo! Debe ser el jabón Zote Blanco, para lograr un mayor efecto puedes utilizar agua caliente o derretir el jabón en agua y así caliente utilizarlo, te aseguro que eliminara cualquier mancha y hasta dejara mucho más blanca ropa.

