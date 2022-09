Otra vez con rupturas, arranca Morena nuevo periodo en Aguascalientes

Otra vez en un contexto de rupturas y división interna, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) arranca un nuevo periodo con dirigencia renovada en Aguascalientes.

Gil Gutiérrez, el nuevo dirigente estatal de Morena afirma que al interior del partido no existen ni grupos ni divisiones, que nadie le pertenece a nadie, sin embargo, esto no concordaría frente al hecho de que en la asamblea en la que se escogió al comité ejecutivo estatal, 5 consejeros abandonaron la sesión al no existir condiciones de unidad; acusaron directamente que las secretarías del partido fueron repartidas entre familiares y amigos, justamente de los dos grupos que hoy se muestran como triunfantes: el de Aldo Ruiz y el de Nora Ruvalcaba.

Al ser cuestionado sobre el tema Gutiérrez no respondió directamente a la pregunta y a los hechos que demuestra una ruptura y pese a la insistencia, dice que en el partido hay cabida para todos.

Gutiérrez agregó, frente a miembros del comité que en 2018 hicieron campaña contra el propio presidente López Obrador, que los únicos que no tendrán cabida en el partido son los denominados “traidores a la patria” que han votado en contra de las reformas de la cuarta transformación.

