Mercado negro de cigarros irregulares podría alcanzar el 50% de la venta total

El Director de Regulación Sanitaria, Octavio Jiménez, dio conocer qué en el mercado hidrocálido se encuentra una gran cantidad de cigarros que no cuentan con los permisos ni la verificación de ninguna autoridad.

El funcionario indicó también qué es complicado el poder regular el mercado de qué existe mucho en el mercado negro.

Es una lucha obviamente complicado porque pues todos los que se dedican a esto por los buscar la manera de seguir comercializando y porque yo no demanda y es justificado en la demanda en el sentido del precio una cajetilla de cigarros anda entre 20 a $25 una cajetilla normal anda entre 70 80 pesos.

La cifra estimada de cigarros piratas que se encuentran en el mercado podría estar alcanzando el 50% según el funcionario estatal.

Pienso yo pienso que ya el problema para las tabacaleras es importante yo siento que si no andamos en el 50% de lo que se consume andamos cerca porque realmente la gente busca esto esto la gente busca este tipo de productos porque lo económico lo que representa entonces para ellos dicen lo importante es echar humo independientemente de la calidad de la marca.

Indicó que todo este producto ingresa de manera irregular por las fronteras del país.

Esos entran de contrabando porque si entran de manera regular no tendré de esos precios entonces solamente una parte importante que no siga afectando pues hacer con el contrabando no el ingreso ilícito de este tipo de mercancías entonces en ese sentido el impuesto que lo deberían.

Octavio Jiménez//Director de Regularización Sanitaria.