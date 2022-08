Aún no hay nada para los priistas en la próxima administración estatal

Todo es especulación, ningún priista tiene espacio en el gabinete de la gobernadora electa Teresa Jiménez Esquivel, así lo declaró el presidente estatal del Revolucionario Institucional, Carlos Peña Badillo.

“En este momento todo es especulación, no hay ni un anuncio formal por parte de la gobernadora, no hay ni siquiera un compromiso signado con el PRI como dirigencia estatal o con la dirigencia nacional. No hay nada confirmado, ni tres espacios ofrecidos, ni tres espacios aceptados”.

En este sentido, en el programa Al Grano del Heraldo de México Aguascalientes, el dirigente del tricolor si bien reiteró que aún no hay nada para sus correligionarios en la administración que encabezaría Teresa Jiménez, apuntó que todas las expresiones priistas trabajaron para llevar a la panista a la gubernatura, por lo que tienen la misma oportunidad para formar parte de su equipo, por lo que los espacios no sería solo para el grupo liderado por la ex alcaldesa Lorena Martínez.

“Si bien en el caso de Lorena Martínez y el equipo que la ha venido acompañando estuvo en la campaña; estuvieron el resto de las expresiones, a mí me tocó ver al ingeniero Carlos Lozano y a su equipo, a la familia Palomino y a su equipo, a la familia Olivares y a su equipo. No quiero ser omiso con todas las expresiones que existen en Aguascalientes, pero las vi convencidas y comprometidas, trabajando cada quien en su estilo, y en su formato”.

El priista afirmó que no serán comparsa del gobierno panista, ello pese a que en reiteradas ocasiones ha declarado que no serán un obstáculo para Teresa Jiménez.

“El PRI ha sido crítico incluso con el mismo PRI, por supuesto que también tendremos que ser críticos, objetivos, ser responsables para que en la gestión de Tere Jiménez se puedan dar los resultados que se esperan. Pero en ningún momento ni hay, ni habrá, ni somos sumisos en el PRI, somos un partido responsable, independiente, comprometido, en este caso, con Aguascalientes”.

Finalmente, respecto a la Ley de Manifestaciones Públicas para Aguascalientes, Carlos Peña fue ambiguo en su postura, ya que si bien se dijo estar a favor de las marchas y expresiones de protesta social, coincidió con el promovente de la citada iniciativa de ley, el diputado local panista Quique Galo en el sentido de que se debe proteger las propiedades de terceros. Además dijo que el PRI a través de su representante en la 65 Legislatura, Verónica Romo, analizará la ley y de ahí se tomará la decisión en qué sentido irá el voto de la diputada del tricolor.

“El PRI siempre estará a favor de la libre expresión, de la libre manifestación, siempre y cuando no afectes a terceros, esa parte es la que tenemos que cuidar y en la que todos debemos contribuir”.

