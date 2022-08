Adopté un bebé yo sola

Me dí cuenta que yo sola puedo formar una familia. Toda la vida he estado convencida de querer ser mamá por adopción, desde que inicie la carrera de medicina más específicamente. Soy médico general, tengo 34 años, y después de muchas relaciones fallidas y no encontrar a mi pareja ideal para formar una familia y adoptar, decidí hacerlo yo sola.

Mi profesión me dio la oportunidad de cambiar el chip, ver la adopción como una alternativa y oportunidad para mí y para otro ser inocente, de dar y recibir amor dentro de una familia estable, además de que mi vida amorosa me hizo entender que muchos hombres no están dispuestos a ser papás adoptivos, y eso que algunos no pueden ni con la responsabilidad de un hijo biológico, sobretodo porque lamentablemente vivo en una sociedad muy conservadora y sobre todo machista, para muchos hombres la paternidad se reduce a aportar económicamente, pero no se involucran de lleno a todas las labores.

Armada de valor, decidí que ya era el momento ideal para adoptar yo sola, me acerque al DIF Estatal para pedir información, ahí tomé un taller de padres adoptivos que tocó mi corazón. Pude ver la realidad, las condiciones en las que llegan y viven los pequeños, los traumas y rechazos que sufren; para empezar por parte de sus padres biológicos o familiares cercanos, aunque algunos ni siquiera los llegaron a conocer, ya sea por cualquier situación, abandono, condición económica, de violencia o de salud, niños y niñas, bebés y adolescentes que están hambrientos de amor, aceptación y de una figura estable en quien confiar, sentirse amados, seguros de que no los volverán a abandonar.

Los padres adoptivos tienen, a veces, la opción de elegir a quien adoptar, A mí me lo preguntaron ¿quieres una niña o un niño? ¿En qué rango de edad prefieres? ¿Importa si tiene alguna condición médica o prefieres que sea sano? ¿Quisieras llevarte a los hermanos también para no separarlos?

Me partió el alma saber que casi nadie quiere adoptar a niños mayores de 6 años y adolescentes, y que a veces después de ser adoptados por una nueva familia vuelven a sufrir más rechazos, pues los adoptantes los devuelven cual si fueran un producto defectuoso, con la excusa de que no estaban listos y no pudieron con la carga y responsabilidad.

Yo quiero pensar que mi hijo fue quien me eligió, lo deje en manos del destino, dejando en blanco estas preguntas, no me sentía capaz de ser yo quien decidiera a quien adoptar, no puedo ser tan egoísta para elegir un perfil y poner mis condiciones como si fueran “hijos por catálogo”, siempre he estado segura de ser mamá por adopción y tratar de darle una vida mejor a esa personita. Mi proceso fue muy hermoso, tal como lo soñé. Hice un pequeño libro con dibujos para contarle a mi hijo como fue que me eligió como mamá y de como siempre estaré para el resto de su vida tratando de mejorar su mundo.

Mi bebé tiene una condición pulmonar, y a pesar de eso hemos podido salir adelante los dos juntos, sobre la marcha y en la práctica he descubierto lo hermoso de ser mamá, pero también lo difícil y cansado que es; es mágico pero no de la manera romántica en la que nos han idealizado la maternidad.

En el camino sigo aprendiendo y no dejare de esforzarme y darle amor a mi hijo

Espero que esta historia sirva de ayuda o inspiración a muchas.

