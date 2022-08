Crecimiento e industrialización del estado, clave en el aumento de suicidios: expertos

Mientras Aguascalientes ocupa los primeros lugares en tasa de suicidios por cantidad de habitantes, los especialistas continúan tratando de descifrar las causas de este fenómeno. El Director del Instituto Municipal de Salud Mental, Héctor Grijalva, apunta a que una de las principales causas del problema ha sido el crecimiento exponencial y la industrialización del estado durante las últimas décadas. Para El Heraldo de México Aguascalientes, el especialista señala que desde hace 30 años una gran cantidad de personas decidió trasladar su vida del campo a la ciudad, acarreando así problemas socioeconómicos para todos aquellos quienes no lograron satisfacer necesidades iniciales como la del ingreso.

“Aguascalientes cambió radicalmente su manera de ser desde hace unos 30 años, de ser un estado rural donde se vivía de los productos del campo, una ciudad muy apacible, pequeña. Súbitamente se industrializa, entonces eso trae que se viene a vivir la gente a la ciudad y crece la población(…) al crecer una ciudad no solo crecen los habitantes, también crecen los problemas y es más la misma problemática que la población. Eso fue lo que trajo como consecuencia a más gente en busca de un mejor salario y mejores oportunidades y encuentra que la vida en la ciudad no es nada fácil. Aguascalientes sigue creciendo y no autoridad capaz de dar satisfacción a un crecimiento tan desmesurado”, mencionó Grijalva.

El funcionario agregó que a través de la coordinación interinstitucional con los tres niveles de gobierno, se continúa tratando de discernir cuáles son las principales causas sociales del fenómeno del suicido en la entidad para así consolidar su combate. De acuerdo con Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para este fenómeno y por entidad federativa, se observa que Chihuahua tiene la tasa más alta con 10.7 suicidios por cada 100 mil habitantes; le siguen Aguascalientes y Sonora con 10.1 y 9.1, respectivamente. Por otro lado, las entidades con la tasa más baja de suicidio son Guerrero (1.9), Veracruz (2.6) y Oaxaca (3.1). Esto con corte al tercer trimestre de 2021.

