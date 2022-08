Las consecuencias de NO preparar tu piel antes de maquillarte

Actualmente el maquillaje ha sido un tema de gran importancia para la mujer y desde hace ya varios años ha tenido un mayor impacto el uso de miles de productos, infinidad de marcas y miles de ideas para recrear, pero lo que pocos tutoriales que dicen u olvidan es la preparación de la piel, éste es el primer y el paso más importante en la rutina del make up, pero ¿De me sirve preparar la piel?

Su función es suavizar y reducir visualmente cualquier imperfección como poros abiertos, granitos, cicatrices, arrugas, etc. pero independientemente de lo visual debemos tener en cuenta la salud de nuestra piel, esa es la verdadera relevancia. Por ello aquí van unos pasos para una buena preparación de la piel:

Lava tu cara (usa jabón especial para rostro, evita jabones en barra, ya que la mayoría contienen sosa cáustica para su elaboración) Exfoliante (se recomienda hacerlo una vez por semana para retirar la piel muerta e impurezas de la piel) Aplica un tónico (esto refrescará tu piel después de la exfoliación) Rocía Agua de rosas (para aportar humedad adicional) Usa crema hidratante y/o serum Aplica base de maquillaje adecuada a tu piel. (Grasa, seca o mixta)

Obviamente no todas las mujeres cuentan con el tiempo suficiente para hacer toda la rutina antes mencionada, pero vale pena señalar independientemente del tiempo que no se debe usar base sin usar crema hidratante o serum y agua de rosas, esto creará un escudo de protección entre tu piel y el maquillaje. En caso de no hacerse puede ocurrir:

Perdida de brillo natural al acumularse células muertas en la superficie de la piel

Inflamación del tejido cutáneo, debido a la acumulación de sustancias químicas, toxinas y suciedad

Desarrollo de acné y puntos negros por la falta de oxigenación y limpieza natural. Se debe hacer antes y después de aplicarse el maquillaje.

Es importante también que la rutina de limpieza se realice después de quitar el maquillaje, porque la piel debe tener la oxigenación necesaria en horas de sueños, así que se recomienda nunca te dormir con maquillaje aún en el rostro.

