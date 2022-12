1 de cada 3 mujeres víctimas de violencia política en redes se atreve a denunciar

En diversas ocasiones se han registrado casos de violencia política en razón de género de forma mediática o en redes sociales, por lo cual la mayoría de las víctimas no se atreve a denunciar porque no existe una cultura que motive esta práctica. Esto fue abordado durante la conferencia violencia política de género por consejera del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña.

"En alguno de estos, la violencia que sufren en redes sociales se vuelve real...¿Por qué no denuncian? No tenemos una cultura de la denuncia, a pesar que la violencia digital o mediática son delitos, no está muy claro cómo denunciamos, hacia dónde vamos, qué nos da el acompañamiento".

Mtra. Norma Irene de la Cruz Magaña, Consejera del INE