Hay una cultura de culto al cuerpo: vocero de la Diócesis de Aguascalientes

El vocero de la Diócesis de Aguascalientes afirmó que actualmente hay una cultura de culto al cuerpo y cada vez más mujeres se someten a cirugías estéticas por lo que desde la Diócesis hacen un llamado a tener cuidado y pensar no solo en el momento, sino en el futuro.

"Todo lo que vaya contra el mismo cuerpo, porque el cuerpo también es sagrado y a veces se hacen cosas que a la larga vienen consecuencias más lamentables y se han hecho cirugías de todo tipo, pero la vida no termina aquí al menos eso esperamos, ósea que se puede esperar de una persona que ha modificado tantas cosas cuando tenga 70 años, la vida no termina aquí, hay también un presente, un futuro inmediato y luego un futuro más lejano y cuando no se tiene la globalidad de la vida podemos vivir el momento, pero después aunque dicen los mexicanos los bailando quien me lo quita, pero yo creo que no basta"

Rogelio Pedroza// vocero de la Diócesis de Aguascalientes