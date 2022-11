Realizan memorial por las que ya no están

Feministas realizaron un memorial por las víctimas de feminicidio y violencia en la exedra en Aguascalientes, en el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

“Es por eso que este día pretendemos hacer que las personas que no han visto, vean, que quienes no sienten, sientan, que quien aún no ha escuchado se detengan aquí por un momento y escuchen que quienes voltean la cara ante los feminicidios, violaciones, el acoso y la violencia que sufren las mujeres en su día a día, hoy no lo hagan, que sepan que nos duele, que se enteren de lo que nos están arrebatando. Hoy es un día para hacer conciencia, pero queremos que se encuentren de frente con lo que su indiferencia y su inacción nos cuesta, lugares en donde debería haber madres, hijas, hermanas, mujeres, hoy solo hay un par de zapatos vacíos"

Feminista