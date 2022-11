Sentencian a sujeto a más de 15 años de cárcel por abusar de su esposa y golpear a su hijo

15 años y seis meses de prisión será lo que Carlos Gustavo Nuncio Astudillo tendrá que purgar porque fue encontrado culpable en torno a los delitos de violencia familiar y violación, en agravio de su esposa e hijo.

En el año 2017 Carlos Gustavo aisló a su esposa por completo del exterior porque no le permitía que hablara con nadie ni la dejaba utilizar el teléfono celular, además de romper objetos cuando algo no le parecía. Sin embargo, el 22 de septiembre de 2019, dicho sujeto le exigió que le diera de comer, además de decirle que no servía para nada y que se iría de la casa.

Alrededor de las 02:00 horas del 14 de mayo de 2020, Carlos tuvo relaciones sexuales con ella sin su consentimiento, lo anterior porque según él esa era su obligación, puesto que era su esposa. Días después continuó con las agresiones, ya que la golpeaba en el rostro, la aventaba contra la pared y le jalaba el cabello e insistía que ella no era una persona útil.

Sin embargo, entre los años 2016 y 2021, golpeaba a uno de sus tres hijos y lo asustaba diciéndole que le quemaría las manos en la estufa. Lamentablemente las agresiones no cesaron, ya que el 16 de mayo de 2021 lo agredió brutalmente al pegarle con un pedazo de madera en la espalda.

Tiempo después los agentes ministeriales lo detuvieron, por lo que ahora se sabe que fue sentenciado por los delitos que cometió en contra de sus familiares.

