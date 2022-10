Buena respuesta de la gente hacia la vacuna contra la Influenza

El pasado tres de octubre arrancó la vacunación contra la Influenza en Aguascalientes, por lo que actualmente se han aplicado alrededor de 7 mil dosis, de 10 mil que fueron otorgadas al menos en el Hospital General de Zona número uno del Seguro Social, de acuerdo con Robertina Castillo Padilla, jefa de Enfermeras.

Tal es el caso de la señora María Luisa Escorza, de 61 años de edad, quien cada año se vacuna contra la Influenza y coincide que hay más personas que han acudido a aplicarse la dosis.



"Regularmente me la pongo cada año y la verdad siempre me han brindado muy buena atención. Ahorita hay un poquito más de gente, no sé porque es el inicio, pero regularmente es un poquito más ágil".